طرابلس 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسرحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة في ميناءي سدرة ورأس لانوف، عادة أن القرار جاء نتيجة تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها من خلال اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 .وقالت البعثة في بيان اليوم إن هذا القرار يصب في مصلحة الشعب الليبي، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الليبيون بحسن نية من أجل بلدهم .// انتهى //12:59ت م0034