سياسي / البعثة الأممية لدى ليبيا ترحب برفع القوة القاهرة في ميناءي سدرة ورأس لانوف
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
طرابلس 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة في ميناءي سدرة ورأس لانوف، عادة أن القرار جاء نتيجة تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها من خلال اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 .
وقالت البعثة في بيان اليوم إن هذا القرار يصب في مصلحة الشعب الليبي، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الليبيون بحسن نية من أجل بلدهم .
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12:59ت م
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