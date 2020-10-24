إسلام آباد 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على أربعة مسلحين من عناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة إقليم بلوشستان اليوم أن العملية نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب الليلة الماضية في منطقة "دشت" بناءا على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر خلية إرهابية متورطة في تنفيذ هجمات إرهابية بالإقليم.وأضاف أن فرقة مكافحة الإرهاب تمكنت من القضاء على أربعة إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار معهم، وصادرت من حوزتهم سترتين ناسفتين، وقنابل يدوية، وأسلحة وذخيرة، وخرائط لمواقع حساسة في الإقليم.كما أوضح أن بين القتلى الأربعة أحد القادة الميدانيين لخلية إرهابية نفذت عدد من الهجمات على مصالح حكومية وأمنية في إقليم بلوشستان خلال الفترة الماضية.// انتهى //13:10ت م0035