الخرطوم 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسرحبت السودان باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة.وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم،إن الاتفاق الذي تم أمس أسهمت فيها أطراف إقليمية ودولية مختلفة، وأبدت الأطراف الليبية عبرها قدرا كبيرا من الالتزام والحرص على تحقيق السلام والتوافق على أسس التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.وأضاف البيان أن الاتفاق تضمن ترتيباتٍ وإجراءاتٍ من شأنها تثبيت السلم الذي يسود معظم أنحاء ليبيا حاليا، وبناء وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، ودعم ما تحقق من تقدم نحو التسوية السياسية.وأكد السودان أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا، داعيا كل الأطراف لبذل كل ما هو ممكن من أجل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعاً علي أرض ليبيا الشقيقة.//انتهى//13:15ت م0038