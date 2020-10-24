إسلام آباد 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واساتفقت باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات البرلمانية، والاستفادة منها لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر في إسلام آباد برئيس البرلمان الأفغاني رحمن رحماني الذي يزور باكستان حالياً على رأس وفد برلماني من بلاده.وقال أسد قيصر: إن باكستان تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع أفغانستان، وتسعى إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.وأكد التزام باكستان بدعم الأمن والسلام في أفغانستان، موضحاً أن الاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان، ويضمن السلام الدائم في المنطقة.ودعا إلى ضرورة توظيف العلاقات البرلمانية بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة بشكل يخدم شعبي البلدين، ويضمن التنمية والازدهار في المنطقة.من جانبه أشاد رحماني بجهود رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية في تعزيز الروابط الثنائية خاصة العلاقات التجارية بين البلدين.// انتهى //13:15ت م0039