عام / "التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا للمندوبين لبحث جهود محاربة جائحة كورونا
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الافتراضي للجنة الممثلين الدائمين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة، الاثنين القادم 26 أكتوبر 2020، وذلك في ظل جهود المنظمة المتواصلة في هذا الشأن.
وسيبحث الاجتماع متابعة الجهود والمبادرات الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في جهود الاستجابة والتعافي التي تبذلها للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
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13:19ت م
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