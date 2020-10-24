جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واستعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الافتراضي للجنة الممثلين الدائمين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة، الاثنين القادم 26 أكتوبر 2020، وذلك في ظل جهود المنظمة المتواصلة في هذا الشأن.وسيبحث الاجتماع متابعة الجهود والمبادرات الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في جهود الاستجابة والتعافي التي تبذلها للتصدي لجائحة فيروس كورونا.// انتهى //13:19ت م0040