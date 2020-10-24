إسلام آباد 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 327063 حالة، منها 10235 حالة نشطة تخضع للحجر الصحي.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 455 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 310101 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أيضا تسجيل 12 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 6727وفاة.// انتهى //13:27ت م0041