الرياض 7 ربيع الأول 1442هـ الموافق 24 أكتوبر 2020م واستبدأ يوم غد الأحد، عملية تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقرر انطلاقه في 28 من شهر نوفمبر المقبل، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال مدينة الرياض.وأعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، عن عمليات التسجيل التي ستبدأ من مدينة الدمام بالصالة الرياضية الخضراء يومي الأحد والاثنين (25 و 26 أكتوبر الجاري)، تليها محافظة حفر الباطن بمقر نادي الباطن الرياضي يومي الأربعاء والخميس (28 و 29 أكتوبر).وتأتي مرحلة التسجيل الثالثة للراغبين في المشاركة من مدينة سكاكا بمقر نادي العروبة الرياضي في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، ثم في ينبع بمقر نادي المجد الرياضي في الرابع من نوفمبر، ثم محافظة جدة في مركز النادر للصقور يومي السادس والسابع من نوفمبر، ثم منطقة القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، ويختتم التسجيل للمهرجان بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.وأوضح نادي الصقور السعودي، أن أنواع الصقور المسموح بتسجيلها في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) هي "الحر، والشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير، بفئاتها العمرية (فرخ وقرناس)، فيما ستكون الأنواع والفئات المسموح بتسجيلها في مسابقة المزاين هي: "حر من حر "فرخ ـ قرناس" وجير بيور، وشاهين بحري، وحر بيتي، وحر أسود/ أدهم "قرناس"، وحر إنتاج محلي "فرخ".ويأتي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، ودعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة وما يرتبط بها من القيم والعادات الأصيلة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)؛ لضمان سلامة الزوار والمشاركين.// انتهى //13:47ت م0043