المدينة المنورة ٠٧ ربيع الأول 1442 هـ الموافق ٢٤ أكتوبر 2020 م واسشاركت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة من خلال مهرجان موسم تمور المدينة المنورة الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت عنوان ( تمورها بركة ) بخمسة أجنحة فنية متمثلة في الفنون التشكيلية والفنون الحرفية والتصوير الضوئي ومتحف تراثي وورشة في تصوير المُنتاجات تقدمها المصورة ختمة عبدالله و الورش التطويرية الفنية المتوائمة مع نشاط الفعالية .وتأتي مشاركة الجمعية ضمن البرامج والأنشطة التي تسعى الجمعية من خلالها لنشر الثقافة والفنون في جميع المجالات من خلال الأنشطة النوعية الهادفة لإبراز الأعمال التي يتميز بها أعضاء الجمعية ودعم مواهبهم في جميع المناسبات .// انتهى //14:37ت م0046