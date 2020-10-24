طرابلس 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر020 2 واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 1910 عينات جرى تحليلها.وأوضح المركز في بيانه اليومي ، أن العينات الجديدة ثبت سلبية 920 منها، فيما جاءت العينات الإيجابية لتشمل 578 حالة جديدة و412 حالة مخالطة، مشيراً إلى أن المركز سجل 16 وفاة لمصابين بالفيروس، فيما بلغ عدد حالات التعافي 346 حالة.وبهذا الإعلان، يصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 54 ألفا و374 حالة، ما زال النشط منها 23 ألفا و619، فيما تعافى 29 ألفا و965، وتوفيت 790 حالة.// انتهى //14:48ت م0047