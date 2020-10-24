المدينة المنورة ٠٧ ربيع الأول 1442 هـ الموافق ٢٤ أكتوبر 2020 م واس‏ قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع بجولة ميدانية على هيئة محافظة ينبع شملت الأسواق والميادين العامة .وجاءت الجولة للوقوف ميدانياً على آلية تفعيل حملة (الصلاة نور)، و ذلك عبر تنفيذها من خلال لوحات العرض في الطرق والشوارع والشاشات التلفزيونية والإلكترونية في المجمعات التجارية وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ، و أيضاً بتفعيلها عبر النشر الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية المجتمع بمكانة الصلاة في الإسلام ووجوبها وعظم شأنها وإظهار تعظيم شعيرة الصلاة، وأثرها على المسلم في حياته .وأكد الشيخ المطوع في نهاية جولته على العاملين كافة بتطبيق خطة الفرع الميدانية والتوعوية لتفعيل حملة (الصلاة نور) والاستمرار بالعناية بها وتسخير الإمكانيات كافة والوسائل لتوعية المجتمع عن عظم الصلاة وفضلها، انطلاقاً من اهتمام ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في بلادنا المباركة بشعائر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //14:54ت م0049