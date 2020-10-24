الدمام 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسجدد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) اعتماد مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لثلاثة أعوام وذلك نظير ما يشهده المستشفى من التمسك بمعايير الجودة والسلامة.وأوضح معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مشرف عام مستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، أن ما حققه المستشفى من إنجاز يدل على التمسك بقيم الجودة واتباع إرشادات السلامة التي لا تنفصل عن قيم المستشفى بما يحقق رسالتها ورؤيتها.وأشار إلى أن مستشفى الملك فهد الجامعي حصل على عدد من الاعتماد الدولية التي منها اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، واعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) في جانب المختبرات الطبية بالمستشفى، منوهاً أن هذه الاعتمادات تثبت الالتزام بجودة المخرجات في جوانب العمل الإداري والصحيح كافة بما يضمن تكامل الرعاية الصحية ورضا المرضى والتميز في مؤشرات الأداء.بدوره بين مدير عام المستشفي الدكتور محمد الشهراني أن اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) لمستشفى الملك فهد الجامعي يعد اعتمادا وطنيا مهما للغاية ويؤكد على جدارة المستشفى في حصوله لما سبق من اعتمادات مهنية، منوهاً أن المركز هو الجهة الرسمية الوحيدة بالمملكة التي تعمل على تقييم منشآت الرعاية الصحية واعتمادها في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل معايير المدخلات (البنية)، والمعايير المتعلقة بالنشاطات والإجراءات (الإجرائية)، ومعايير المخرجات.// انتهى //15:33ت م0053