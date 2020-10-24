الأحساء 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت جامعة الملك فيصل اليوم عن فتح باب القبول في برنامج ماجستير التربية في تخصص (الطفولة المبكرة) وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441_-1442هـ.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة قطعت أشواطًا كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، وذلك بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل.وأضاف أن عدد البرامج الأكاديمية في الجامعة يبلغ 68 برنامجًا في جميع التخصصات وأن الجامعة مستمرة في استحداث برامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه في التخصصات التي تلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة والتأهيل.بدوره أبان وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج أن هذا البرنامج الذي تقدمه كلية التربية يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في مجالات البحوث والاستشارات التربوية في الطفولة المبكرة كونها من الميادين الهامة التي تلقى الرعاية والاهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة -يحفظها الله-.// انتهى //15:35ت م0054