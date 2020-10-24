سكاكا 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واستُطلق إدارة التعليم بمحافظة القريات غدا "الملتقى العلمي الافتراضي في رعاية الموهوبين" تحت شعار (الإبداع في رعاية الموهوبين) بإشراف المدير العام للإدارة العامة للموهوبين الدكتور فيصل بن يحيى العامري , وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين وقيادات التعليم.وأوضح مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أن الملتقى يهدف إلى توفير متطلبات واحتياجات الطلاب في ظل التغيرات المتسارعة في عملية التعليم والتعلم وفق رؤية المملكة 2030، الذي سينفذ لمدة ثلاثة أيام عن بُعد، ويتضمن عدداً من المشاركات الثرية لنخبة من أبرز المتخصصين والأكاديميين المشاركين بالملتقى وذلك لطرح ومناقشة عدد من المحاور وأوراق العمل المتعلقة بالموهبة والإبداع .//انتهى//15:36ت م0055