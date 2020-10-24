الدمام 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 448 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمالة، وأسفرت عن ضبط 5 مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعاً، بمشاركة 456 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7319 طنا من النفايات، وإزالة 3660 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9394 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة المنطقة الشرقية متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع والمُضي بما يتماشى مع الضوابط الصحية والبلدية لسلامة الجميع، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.// انتهى //15:37ت م0056