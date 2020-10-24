تعز 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 7,500 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريات القاهرة والريف وصالة بمحافظة تعز، استفاد منها 7,500 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، حيث بلغت 512 مشروعًا.//انتهى//15:38ت م0057