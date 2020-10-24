جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم الأمطار الحالي عبر استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية وتوزيعها على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.وكشفت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة عن تخصيص نحو 3 آلاف عاملاً على فترتين صباحية ومسائية ، وأكثر من 2700 معدة وآلية موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية و 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز ، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق ، لاسيما المواقع الحرجة منها التي مازالت أعمال إنشاء شبكات بها تحت التنفيذ أو الترسية.ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة والسدود التي تخضع لإشراف الأمانة ، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة تصريف وسحب المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية ، وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك ، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة التي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.وبيّنت الأمانة تواصل التنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى ، مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والهيئة العامة للأرصاد، وشركة الكهرباء، للحضور مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه ، كما يجري الاستفادة من تقارير الهيئة العامة للإرصاد لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.يذكر أن لجنة الأمطار بأمانة جدة تعقد اجتماعاً دورياً -وكلما دعت الحاجة- لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة ، وتجري مناقشة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة ، وتراجع أعمال الصيانة والاختبار لعناصر الشبكة ، وذلك لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.// انتهى //15:45ت م0058