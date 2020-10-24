لحج 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 5,500 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجا والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5,500 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.//انتهى//16:00ت م0063