بيروت 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تحسّن بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 623.97 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 42 ألفاً و934 سهماً، بقيمة 395 ألفاً و601 دولاراً أمريكياً، مقابل 44 ألفاً و543 سهماً، بقيمة 661 ألفاً و416 دولاراً أمريكياً بنهاية الأسبوع السابق.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.39 مليارات دولار، مقارنة مع 6.34 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //16:12ت م0064