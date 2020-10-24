رفحاء 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسنظمت جمعية "حياة" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء اليوم برنامج "تصحيح التلاوة" بجامع رفحاء الكبير، الذي يستهدف جميع الجاليات في المحافظة، ويهدف إلى رفع كفاءة الجانب التعليمي القرآني لدى الجاليات من غير الناطقين بالعربية وربطهم بكتاب الله.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يقام بشكل دوري، وينفذه قسم الجاليات بالجمعية، ويشرف عليه دُعاة متخصصين بلغات الجاليات، مبينةً أن هذا البرنامج يأتي ضمن أنشطة "حياة" للعام الجاري، والمعنية بتبصير الجاليات من جميع الجنسيات بأمور دينهم .// انتهى //16:16ت م0066