الكويت 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسرحبت دولة الكويت اليوم بإعلان توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة التي عُقدت في جنيف خلال شهر أكتوبر الجاري .وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في تصريح صحفي : إن دولة الكويت تشيد بالجهود التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق من قبل الأطراف كافة لاسيما الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، معربة في الوقت نفسه عن أملها في أن يتم الالتزام بهذا الاتفاق والعمل بموجبه بما يهيئ الأجواء للدخول في مشاورات تقود إلى الحل السياسي المنشود ضمانا لتحقيق أمن وسلامة وسيادة ووحدة أراضي ليبيا وتطلعات الشعب الليبي .// انتهى //16:31ت م0067