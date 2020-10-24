رياضي / الأهلي بطلاً لكأس الاتحاد السعودي لأندية الدوري الممتاز لكرة الطاولة والشباب بطلاً لأندية دوري الدرجة الأولى
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس
اختتمت اليوم، منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الممتاز وأندية الدرجة الأولى، والتي أقيمت علي صالة وزارة الرياضة بمحافظة جده على مدار 3 أيام .
وحقق النادي الأهلي بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز ، فيما حل الاتحاد بالمركز الثاني والفتح ثالثًا، والصواري بالمركز الرابع، وأحد خامساً، ومضر سادساً، والسلام سابعاً، والنهضة بالمركز الثامن .
كما حقق الشباب بطولة كأس الاتحاد لأندية الدرجة الأولى، وجاء الاتفاق بالمركز الثاني، والهداية ثالثً، والطرف بالمركز الرابع، والهدى خامساً، والدرعية سادساً، والعرين سابعاً، ونادي الحمادة بالمركز الثامن .
وتوج أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز الطاهر، وسعد الرويس، بالإضافة لمدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي الفرق الفائزة بالبطولة .
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16:38ت م
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