جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واساختتمت اليوم، منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الممتاز وأندية الدرجة الأولى، والتي أقيمت علي صالة وزارة الرياضة بمحافظة جده على مدار 3 أيام .وحقق النادي الأهلي بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز ، فيما حل الاتحاد بالمركز الثاني والفتح ثالثًا، والصواري بالمركز الرابع، وأحد خامساً، ومضر سادساً، والسلام سابعاً، والنهضة بالمركز الثامن .كما حقق الشباب بطولة كأس الاتحاد لأندية الدرجة الأولى، وجاء الاتفاق بالمركز الثاني، والهداية ثالثً، والطرف بالمركز الرابع، والهدى خامساً، والدرعية سادساً، والعرين سابعاً، ونادي الحمادة بالمركز الثامن .وتوج أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز الطاهر، وسعد الرويس، بالإضافة لمدير مكتب وزارة الرياضة بجدة سعيد الغامدي الفرق الفائزة بالبطولة .// انتهى //16:38ت م0068