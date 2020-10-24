بغداد 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال ال٢٤ ساعة الماضية 3204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 449153 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10568 , وسُجلت 3021 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 378209 حالات, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 60376 مصابا، منهم 433 في العناية المركزة.// انتهى //17:05ت م0070