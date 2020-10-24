اديس ابابا 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعربت المفوضية الأفريقية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، عادّة الاتفاق خطة مهمة نحو إحلال السلام في ليبيا.ودعا رئيس المفوضية موسى فكي في بيان اليوم جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم ، مشددا على أن الشعب الليبي يستحق فترة راحة دائمة من الصراع من أجل بدء عملية المصالحة وبناء السلام في البلاد.يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أعلنت بالأمس عن توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في العاصمة السويسرية جينيف .// انتهى //17:11ت م0071