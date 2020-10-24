الرياض 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسوفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.واستفاد من هذه المصليات قرابة 3000 مصلٍ في 10 مواقع في منطقة الرياض خلال شهر صفر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .وأوضح فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض -بدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند- قد أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض لإقامة شعيرة الصلاة في مواقع متنوعة.// انتهى //17:52ت م0077