بروكسل 7 ربيع الأول 1442ه الموافق 24اكتوبر 2020م واسأوضح الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أن أكثر من 250 مليون مواطن في حوض النيل الأزرق يستفيدون من اتفاقية يمكن التنبؤ بها على أساس ترتيب تفاوضي لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ويتوقعون استثمارات في الأمن المائي والريّ والإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء .وقال بوريل في بيان من بروكسل: إن الوقت حان للعمل وليس لزيادة التوترات في المنطقة، مشيراً إلى أن اتفاق ملء سد النهضة في متناول يد إثيوبيا والسودان ومصر .الجدير بالذكر أن جهود الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي تسعى لجلب الأطراف لحل تفاوضي بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي الذي يتطلع إلى استئناف وشيك واختتام ناجح للمحادثات .// انتهى //17:55ت م0078