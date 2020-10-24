أبوظبي 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار الدائم ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية كافة .وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة .وجاء في البيان أن الإمارات تعدّ هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل يلبّي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة .// انتهى //18:06ت م0080