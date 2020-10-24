جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واستنفذ المنظمة العربية للسياحة غدا عدداً من الدورات المتخصصة عن بُعد لتأهيل العاملين في القطاع السياحي بالدول العربية لما بعد جائحة كورونا ، بمشاركة أكثر من 1000 متخصص من قطاعات وزارات الداخلية والسياحة في الوطن العربي.وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون الأمن السياحي اللواء الدكتور محمد الحارثي أن المنظمة بادرت بتشكيل فريق عمل لإدارة الأزمات يضم وزراء السياحة العرب ، وجامعة الدول العربية ، وممثل منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الاوسط ، والاتحاد العربي للنقل الجوي ، والمنظمة العربية للطيران المدنى ، إضافة لعدد من المتخصصين في مجالات السياحة والطيران نظرا للظروف الراهنة جراء جائحة كورونا .وبيّن أن الدورات تهدف إلى تمكين العاملين في القطاع السياحي من قيادة هذه الصناعة الكبرى، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تستهدف تأهيل 10 آلاف متدرب ومتدربة بالعالم العربي حتى نهاية عام 2020م .وأضاف الحارثي أن دورة الأمن السياحي ستنفَّذ بالتعاون مع وزارات السياحة والداخلية وإدارات الأمن والشُرَط السياحية والأجهزة المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية بمشاركة العاملين في القطاع الخاص ، مفيداً أن الدورات المتخصصة في القطاع السياحي تأتي بعد إقرارها من فريق إدارة الأزمات فى إطار المنظمة ضمن خطة التدريب الموضوعة .// انتهى //18:31ت م0081