رفحاء 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء اليوم حملة توعوية بسوق الماشية ركزت على أهمية استخدام التحصينات ضد الأمراض الوبائية وفوائدها على صحة الحيوان، وذلك في إطار خطط المكتب لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة.وأوضح مدير مكتب البيئة برفحاء عبدالله بن صالح الخريجي أن الهدف من الحملة التوعوية مساعدة مربي الماشية لتعزيز المعلومات العلمية البيطرية لديهم ، وتعريفهم بالمعلومات والمستجدات من أجل تنمية الثروة الحيوانية، والوصول لبيئة سليمة للمواشي مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي .// انتهى //18:58ت م0085