الرباط 07 ربيع الاول 1442 هـ موافق 24 اكتوبر 2020 م واسوقعت المغرب ومالاوي اليوم بالرباط على أربع اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسكن والتنمية الحضرية، والماء والتطهير.وقّع على هذه الاتفاقيات كلٌّ من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية.وعقب مراسم التوقيع أكد بوريطة في تصريح صحفي أن الاتفاقية تتعلق بأربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتنص على الرفع من عدد المنح المقدمة للطلبة من مالاوي بالمغرب إلى 100 منحة سنويا، وإعادة إطلاق مشروع التعاون المندمج في مجال الزراعة، وتقوية التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات الطاقات المتجددة ، والإسكان والماء والتطهير .//انتهى//19:05ت م0086