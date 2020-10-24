كوناكري 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت لجنة الانتخابات في غينيا اليوم فوز رئيس غينيا ألفا كوندي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 18 أكتوبر الجاري بعد حصوله على 59.5 % من الأصوات مقابل مرشح المعارضة سيلو دالين ديالو (68 عاما) على 33.5 % من الأصوات .وقالت اللجنة في بيان : إن هذا الفوز يتطلب موافقة المحكمة الدستورية عليه ليُمنح كوندي (82 عاما) فترة رئاسة ثالثة بعد الانتخابات الحامية التي جرت .وأضافت أن النتائج كانت قد أعلنت على مراحل في الأيام الماضية وأظهرت بالفعل أن كوندي يتقدم بفارق كبير، مما أثار احتجاجات بالشوارع في معاقل المعارضة تسببت في سقوط ما لا يقل عن 17 قتيلا .// انتهى //19:06ت م0087