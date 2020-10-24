عمّان 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50750 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 1818حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 59 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7464 حالة، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 540 حالة.//انتهى//19:06ت م0088