الجزائر 07 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واسأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل في حجر صحي طوعي امتثالا لنصيحة فريقه الطبي.وقالت الرئاسة في بيان : إن الفريق الطبي نصح الرئيس عبد المجيد تبون بحجر صحي طوعي لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم ، موضحة أن هذا القرار جاء بعد أن ظهرت على عدد من كبار موظفي القصر الرئاسي ، ورئاسة الحكومة أعراض الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 ".// انتهى //19:35ت م0091