عام / الرئيس الجزائري في الحجر الصحي لمدة 5 أيام
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
الجزائر 07 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واس
أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل في حجر صحي طوعي امتثالا لنصيحة فريقه الطبي.
وقالت الرئاسة في بيان : إن الفريق الطبي نصح الرئيس عبد المجيد تبون بحجر صحي طوعي لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم ، موضحة أن هذا القرار جاء بعد أن ظهرت على عدد من كبار موظفي القصر الرئاسي ، ورئاسة الحكومة أعراض الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 ".
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19:35ت م
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