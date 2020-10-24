أبها 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأطلق المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني بمجمع الراشد مول التجاري اليوم معرض "حملة التوعية بسرطان الثدي" الذي ينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية وجمعية زهرة لسرطان الثدي .وأكد "الشهراني "أهمية الحملة الهادفة إلى التعريف بمخاطر السرطان بوجه عام، وسرطان الثدي بوجه خاص.و صاحب المعرض برامج متنوعة تتضمن عيادات للكشف المبكر لسرطان الثدي مع التقيد بالضوابط الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.// انتهى //19:42ت م0094