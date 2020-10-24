جيزان 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسشارك فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان أمس في الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي نظمته جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بالمنطقة في نادي المهاب للفروسية تحت شعار "نراكم بقلوبنا".وأوضح نائب المدير العام لفرع وزارة الرياضة عقيل صعابي أن مشاركة الفرع جاءت من خلال الكشافة والمتطوعين، وذلك ضمن الشراكة مع الجمعية لتعزيز العمل الاجتماعي والعمل على نشر مفهوم الثقافة لدى المجتمع .// انتهى //19:54ت م0095