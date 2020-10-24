مكة المكرمة07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة اليوم برامج حملة " الصلاة نور " التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف للاستفادة من الوسائل المتاحة لدى الجهات الحكومية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية الثابتة لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة .وتضمنت البرامج زيارة مركز صحي حداء لبحث آلية تنفيذ برامج وفعاليات حملة الصلاة نور.كما اطّلع محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي على خطة العمل الميداني والتوعوي للحملة.وبيّن المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تهدف إلى حثّ أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه البرامج والحملات التي تصبّ في مصلحة الجميع، وتعزيز دور الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.// انتهى //19:56ت م0096