الطوال 07 ربيع الأول ١٤٤٢ هـ الموافق 24أكتوبر 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال ١٥٠٠ سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها بالمحافظة ومركز الموسم والقرى التابعة لهما، ضمن مبادرة "باسقات الخير".وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن علي حمدي أن المبادرة مستمرة لتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات الجمعية من الأيتام والأسر وذوي الحاجة، مبيناً أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.// انتهى //20:54ت م0101