واغادوغو 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلن المجلس الدستوري في بوركينافاسو قبوله ملفات 13 مرشحا من أصل 14 قدمت إليه من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في البلاد المنتظر إجراؤها في 22 نوفمبر القادم.وأفاد بيان صادر عن المجلس الدستوري، أنّ من بين المرشحين، الرئيس الحالي للبلاد روش مارك كريستيان كابوري الذي يريد مواصلة ولايته الثانية، بالإضافة إلى زعيم المعارضة زفيرين دياب، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية عام 2015م، يعقوبة إسحاق زيدا .مما يذكر أنّ الانتخابات العامة والرئاسية ستجرى معًا في 22 نوفمبر، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 6.4 ملايين شخص.والمرشحون سيبدؤون حملاتهم الانتخابية بداية من 31 أكتوبر الجاري، وحتى العشرين من الشهر المقبل .// انتهى //21:04ت م0103