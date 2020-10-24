القاهرة 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مجددا دعم مصر لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مشددا على أنّ مصر ستعمل عبر الآليات المعنية في الأمم المتحدة لتعزيز الجهود للقضاء على الإرهاب والتطرف المؤدي إليه.وقال في الكلمة التي ألقاها اليوم، في الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة يوم الأمم المتحدة: إنّ تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد أعادت التأكيد على ضرورة إدخال إصلاحات جادة وسريعة على منظومة الأمم المتحدة بما يضمن تعزيز فاعليتها في مواجهة التحديات المتلاحقة على الأصعدة السياسية، والأمنية، والتنموية، والإنسانية، وأظهرت الضرورة المُلحَّة لتنفيذ أهداف "أجندة التنمية المستدامة 2030".// انتهى //21:26ت م0108