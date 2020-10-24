عام / الرئيس الجزائر ي يطمئن مواطنيه حول وضعه الصحي
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
الجزائر ٧ ربيع الاول ١٤٤٢ ه الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ م واس
طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون، شعبه على وضعه الصحي قائلا: إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بعد.
وغرّد الرئيس تبُّون على "تويتر“ قائلا: امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد.
وتابع: “أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد حتى نهاية الحجر”.
انتهى
21:45ت م
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