الجزائر ٧ ربيع الاول ١٤٤٢ ه الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ م واسطمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون، شعبه على وضعه الصحي قائلا: إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بعد.وغرّد الرئيس تبُّون على "تويتر“ قائلا: امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد.وتابع: “أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد حتى نهاية الحجر”.انتهى21:45ت م0111