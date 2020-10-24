عمّان 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، التفجير الإرهابي الذي وقع خارج مركز تدريبي بمنطقة دشت بارتشي غربي العاصمة الأفغانية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، وقوف الأردن مع أفغانستان، مندداً بشدة بالهجوم الجبان الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، ويستهدف زعزعة الأمن واستقرار البلد.كما أكد السفير الفايز موقف الأردن الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى//22:01ت م0115