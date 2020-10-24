انجامينا 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي اتنو، بمبعوث رئيس جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة للسلام بجوبا توت فولاك الذي يزور إنجامينا حاليا.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أنّ المبعوث الخاص لرئيس دولة جنوب السودان يحمل معه رسالة شفهية من رئيس بلاده سلفاكير ميار دييت، إلى الرئيس التشادي، تتضمن علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى دور تشاد الفاعل في استتباب الأمن وبسط الاستقرار في دول الجوار.// انتهى //22:30ت م0117