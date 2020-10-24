أبها 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش ، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ، تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .// للصحف // // انتهى //22:45ت م0118