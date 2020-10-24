عام / شرطة عسير : القبض على مواطن تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في بيشة // للصحف //
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
أبها 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش ، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ، تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .
// للصحف // // انتهى //
22:45ت م
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