شقراء 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة شقراء حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع صحة شقراء، التي تهدف من خلالها إلى توعية المجتمع التعليمي بأهمية التطعيمات، والفوائد الصحية العائدة على الطلبة وأسرهم من هذه الإجراءات الصحية.ودشن مدير التعليم الدكتور خالد من محمد الشبانة الحملة من مبنى الإدارة الرئيسي وبمشاركة منسوبي الإدارة الذين تلقوا التطعيمات من قبل فريق صحي من صحة شقراء.ومن جهته عبر مدير التعليم أنّ إدارة التعليم ممثلة في قسم الصحة المدرسية يسعى دائم للتفاعل الإيجابي في رفع الوعي الصحي للمجتمع التعليمي، وتحديد أولويات المشكلات الصحية في المجتمع التعليمي وتعريف المجتمع بها، وتأهيل الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس على أعمال الصحة المدرسية مثل الاكتشاف المبكر للأمراض والتوعية الصحية ومراقبة البيئة المدرسية.// انتهى //22:46ت م0121