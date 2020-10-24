جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسنفّذت الكلية التقنية بمحافظة جدة المرحلة الأولى من مبادرة "جدة تتنفس"، التي تتضمن زراعة 330 شتلة، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الفرق التطوعية.وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع دخول موسم الزراعة والتشجير واعتدال الأجواء المناخية، بهدف زراعة 330 شتلة ولزيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وتقليل العواصف الرملية بالإضافة إلى حماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياة.// انتهى //23:22ت م0122