الرياض 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسحقق فريق الترجي المركز الأول في بطولة المملكة لدرجة الشباب لرفع الأثقال، التي اختتمت منافساتها يوم أمس بصالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة، وسط مشاركة 55 رباعا مثلوا 8 أندية تأهلت لهذه البطولة.وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي الفائزين بالكؤوس والميداليات، حيث حقق الترجي المركز الأول بعد حصول رباعيه على 761 نقطة، فيما نال الهدى المركز الثاني بـ 730 نقطة، وحل ثالثاً نادي الطرف برصيد 712 نقطة.وتقام الخميس بعد القادم بطولة المملكة لدرجة الكبار بمدينة أبها لجميع الأوزان العشرة بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والدوليين ممن مثلوا المنتخب السعودي.// انتهى //23:22ت م0124