باريس 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوزت الـ 45 ألف إصابة ، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع.وسُجلت 45422 إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1,086,497 إصابة حسب الأرقام التي نشرتها الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.كما بلغت حصيلة الوفيات اليومية 138 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل المجموع إلى 34645 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية عن توسيع كبير لنطاق حظر التجوُّل الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.// انتهى //23:43ت م0127