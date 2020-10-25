الشقيق 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق اليوم، في توزيع ( 1000) سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها ، ضمن مبادرة جمعية البر الخيرية بجازان تحت شعار "باسقات الخير".وأفاد رئيس الجمعية معاذ بن سعد فلقي، بأنّ المبادرة تأتي استمراراً للشراكة والجهود بين جمعية جازان والجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة لتحقيق أفضل الخدمات للفئات المشمولة بمبادرة "باسقات الخير" التي تضم مواد غذائية مكتملة الأصناف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً.يُذكر أنّ المبادرة التي أطلقتها جمعية البر بجازان مؤخراً، تستهدف توزيع أكثر من 20 ألف سلة غذائية على معظم الجمعيات الخيرية ولجان التنمية لتشمل العديد من فئات المجتمع وبالأخص أصحاب الدخل اليومي والمحدود.// انتهى //00:15ت م0130