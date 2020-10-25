القاهرة 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأشاد وفد البرلمان العربي لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري، بسير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى للانتخابات وسهولة دخول الناخبين للمراكز الانتخابية مع حرص الجهات المنظمة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع التكدُّس في ظل جائحة كورونا.وقال في بيان: إنّ وفد البرلمان العربي تابع اليوم سير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لمجلس النواب في عدد من المراكز الانتخابية في مناطق متعددة، مشيراً إلى أنّ السلطات المصرية قدمت التسهيلات لوفد البرلمان العربي حرصاً منها على شفافية العملية الانتخابية.// انتهى //01:07ت م0132