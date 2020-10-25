نواكشوط 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسبدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم ، فعاليات الدورة الثالثة والثلاثون لسيرة ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت عنوان "سلامة الإيمان والأبدان لمواجهة التحديات الراهنة".ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، المنظم من قبل التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب أفريقيا، بمشاركة وفود من دول عربية وأفريقية، محورين أساسين أحدهما حول إستراتيجية كاملة لمواجهة حملات الإساءة على الجناب النبوي الشريف، والثاني يتعلق بمواجهة الكوارث والأوبئة، جائحة كورونا نموذجا من خلال الهدي النبوي.وأكد رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر أنه لا معنى لحرية التعبير في المقدسات، مطالبًا بعدم المساس بالمقدسات العظيمة للبلدان.وأجمع عدد من ممثلي الوفود المشاركة والمتدخلين في كلماتهم خلال المؤتمر، على أهمية تنظيم هذا المؤتمر السنوي في نشر سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتذكير بها لما لها من منزلة عظيمة في نفوس المسلمين ولما تبعثه فيهم من شوق وحب لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم .// انتهى //03:40ت م0137