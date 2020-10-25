القاهرة 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأعربت - في بيان للخارجية المصرية اليوم - عن خالص تعازيها (حكومةً وشعبًا)، لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.كما جدّدت مصر رفضها لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.//انتهى//04:58ت م0142